Спорт 09 марта 2024, 15:43 Вяльбе устроили разнос за слова о пострадавших лыжницах в Сочи Спортивный комментатор Уткин назвал Вяльбе дурой за слова о лыжницах в Сочи

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе продемонстрировала свою глупость в комментариях о ситуации с пострадавшими лыжницами в Сочи. Об этом заявил спортивный комментатор Василий Уткин в своем Telegram-канале.

Он заявил, что ей нельзя было поручать руководство сборной.

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«Господи, какая ж дура. Да ей нельзя доверить пятилетку в сортир отвести, а она сборными руководит», — хлестко отметил Уткин.

Ранее глава ФЛГР жестко высказалась о лыжницах, участвовавших в гонке в рамках спартакиады в Сочи. По ее словам, спортсменки не обладали необходимым профессиональным уровнем для прохождения трассы.

Во время спортивного мероприятия из-за снежной бури произошел массовый завал спортсменок. В результате ЧП травмы получили 17 лыжниц. Вяльбе рассказала «360», что любой спортсмен иногда сталкивается с риском получить травму.