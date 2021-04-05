Вяльбе сообщила о завязке ссоры с Губерниевым

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе вспомнила подробности ссоры с комментатором Дмитрием Губерниевым. Олимпийская спортсменка сообщила, что пару лет назад во время съемки передачи «На лыжи» ей задали вопрос о том, хочет ли она видеть журналиста с авторской программой об одноименном виде спорта.

«И я сказала: „Конкретно с Дмитрием Губерниевым — нет“… На это коллеги Дмитрия стали писать про него не очень хорошие вещи. И вот он обиделся, начал меня поливать, оскорблять. Я, на самом деле, не понимаю, что такого обидного сказала. Ну, хорошо. Пусть обижается», — привел слова Елены Вяльбе Sport24.

Также она отметила, что считает некоторые вещи в поведении Губерниева недопустимыми. Главным в этом списке она назвала оскорбления спортсменов. Она дополнила, что это не может быть положительным качеством в комментаторской работе. По ее словам, ему необходимо учиться себя сдерживать, рассказала «Газета.ru».