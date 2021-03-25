Вячеслав Колосков оценил шансы сборной РФ на первое место в группе ЧМ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил шансы нашей сборной на первое место в отборочной группе чемпионата мира-2022, написал сайт Pravda.Ru.

Отмечается, что в отборе 24 марта команда одержала победу над Мальтой со счетом 3:1. В этот же день Словения обыграла Хорватию (1:0). Кипр и Словакия завершили игру вничью со счетом 0:0. Колосков заметил, что у российской команды получаются непростые игры со Словенией, Словакией и Кипром.

«Все предрекают, что Россия и Хорватия — две команды, которые будут бороться за первое место. Сейчас очки можно потерять и с командой того же Кипра. Мы всегда сложно с ними играем. Я уж не говорю про Словению, где мы в свое время проиграли 2:0», — пояснил специалист.

По мнению эксперта, сборная Словакии является очень сильной командой. При этом наша команда может уверенно претендовать на первое место. Чтобы занять его, спортсменам важно максимально настроиться на каждого соперника.

Ранее СМИ сообщили, что на странице сборной России по футболу в Twitter появилось фото окровавленной ноги Марио Фернандеса после матча со сборной Мальты.