Спорт 07 марта 2024, 16:56 Вячеслав Фетисов заявил, что не верит в «проклятие Кубка Континента»

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Российский хоккеист, тренер Вячеслав Фетисов признался, что не верит в «проклятие Кубка Континента». Об этом он рассказал в беседе с RT.

Такое название получила закономерность, при которой за первые шесть лет вручения трофея его обладатель ни разу не выиграл Кубок Гагарина. По словам Фетисова, вера в это проклятие является глупостью.

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«Если искать оправдание тому, что не смог завладеть главным трофеем, то разговоры о проклятии — отличный вариант. В такие моменты все суеверия необходимо выбросить из головы и просто об этом не думать», — отметил тренер.