Вячеслав Фетисов отреагировал на новость о смерти хоккеиста Александра Гусева

Заслуженный мастер спорта СССР Вячеслав Фетисов отреагировал на новость о смерти советского хоккеиста Александра Гусева. Он скончался 22 июля, в возрасте 73 лет.

«Это печально. Это мой близкий друг. Таких людей больше нет. Это был великий хоккеист. Я не могу больше говорить, спасибо», — процитировало спортсмена ИА Nation News.

Гусев завоевал в составе сборной Советского Союза золотые медали на зимней Олимпиаде 1976 года. Помимо прочего, он оказывался первым на чемпионатах мира и Европы 1973 и 1974 годов. Также хоккеист принимал участие в Суперсерии СССР — Канада 1972 года.