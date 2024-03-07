Спорт 07 марта 2024, 16:58 Вячеслав Фетисов одобрительно высказался о возвращении форварда Ильи Ковальчука на лед

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в беседе с RT прокомментировал возвращение форварда «Спартака» Ильи Ковальчука на лед. По его словам, в команде «такой дядька» точно нужен.

Фетисов считает, что Ковальчук сможет дать советы более молодым партнерам, найти для них подходящие слова в нужный момент.

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«Я точно знаю: в команде такой дядька, ветеран, да как угодно можно называть, точно нужен», — сообщил он.

Фетисов добавил, что лишь конечный результат покажет, правильно ли поступило руководство клуба.