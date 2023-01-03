Спорт 03 января 2023, 14:14 Вице-президента МОК признали виновным во вмешательстве в выборы главы World Sailing ITG: вице-президента МОК Миана оштрафовали за вмешательство в выборы главы World Sailing flickr

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Вице-президента Международного олимпийского комитета (МОК) Сера Миана признали виновным во вмешательстве в выборы главы Международной федерации парусного спорта (World Sailing) в 2020 году. Об этом сообщил портал Inside the Games.

Вместе с Мианом по делу проходил юрист Дитер Нойперт. Им назначали штраф в тысячу евро каждому, дело рассматривали более двух лет.

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На выборах президента World Sailing победу одержал представитель Китая Ли Цюаньхай, обошедший действующего главу организации Кима Андерсена. После этого Андерсон обвинил Миана в том, что тот способствовал победе Цюаньхая, нарушив этический кодекс World Sailing.

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Также, по версии Андерсена, Миану помогал Нойперт, в то время занимавший должность исполняющего обязанности главы Всемирной комиссии по этике парусного спорта.

Миан трудится в МОК с 2020 года. Ранее он занимал аналогичный пост в комитете с 2009 по 2013 год.

После начала специальной операции на Украине МОК рекомендовал международным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии на свои соревнования, писал RT.