Вице-президент ФСГР Немов заявил, что без российской гимнастики мировая гимнастика невозможна | 360°

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Вице-президент ФСГР Немов заявил, что без российской гимнастики мировая гимнастика невозможна

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Вице-президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР), четырехкратным олимпийский чемпион Алексей Немов заявил, что международный спорт без российских спортсменов просто невозможен. Однако речи о том, чтобы российские спортсмены участвовали в международных соревнованиях, пока не идет, написали «Известия».

На вопрос журналистов, при каких условиях Россию могут допустить к участию в международных соревнованиях, Немов ответил, что у него есть «интересные мысли на этот счет», но делиться ими не стал.

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«У нас в спорте есть солидарность. И все прекрасно понимают, что без российской гимнастики мировая гимнастика невозможна. Она будет не та», — добавил олимпийский чемпион.

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