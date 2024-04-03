Спорт 03 апреля 2024, 18:58 Вице-президент ФХР Ротенберг: сборная России по хоккею проведет 5 матчей в мае

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Сборная России по хоккею проведет пять матчей в мае. Об этом рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг, сообщил RT.

В Астане 2 мая национальная команда сыграет с Казахстаном, 4 мая — с Белоруссией. Также матчи с белорусами пройдут 6, 9 и 11 мая в Омске, Туле и Минске соответственно.

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Отмечается, что Международная федерация хоккея не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой.