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    05 мая 2021, 14:13

    Вице-президент Федерации шашек прокомментировал первое место россиянки на ЧМ

    Гора Орлов

    Вице-президент Федерации шашек России Олег Дашков высказался по поводу победы спортсменки из России Тамары Тансыккужиной, выступавшей в финальном поединке за мировую шашечную корону. Спортсменка обыграла Наталью Садовскую из Польши, сообщил «Чемпионат».

    «Тамара — опытный боец. Такие нюансы она достойно переживает, собралась и победила. Конечно, тот инцидент с флагом повлиял, сказался на партии. Тогда она проиграла на ровном месте. Но смогла достойно ответить и выиграть», — заявил Дашков.

    Российская спортсменка становится победительницей по шашкам в седьмой раз. Последняя игра оказалась скандальной, поскольку после девяти дней непрерывной игры счет соперниц составлял 54:54. Обычно в таких случаях делают тай-брейк до первого поражения. Шестая партия тай-брейка завершилась победой россиянки, напомнил News.ru