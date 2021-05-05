Вице-президент Федерации шашек прокомментировал первое место россиянки на ЧМ

Вице-президент Федерации шашек России Олег Дашков высказался по поводу победы спортсменки из России Тамары Тансыккужиной, выступавшей в финальном поединке за мировую шашечную корону. Спортсменка обыграла Наталью Садовскую из Польши, сообщил «Чемпионат».

«Тамара — опытный боец. Такие нюансы она достойно переживает, собралась и победила. Конечно, тот инцидент с флагом повлиял, сказался на партии. Тогда она проиграла на ровном месте. Но смогла достойно ответить и выиграть», — заявил Дашков.

Российская спортсменка становится победительницей по шашкам в седьмой раз. Последняя игра оказалась скандальной, поскольку после девяти дней непрерывной игры счет соперниц составлял 54:54. Обычно в таких случаях делают тай-брейк до первого поражения. Шестая партия тай-брейка завершилась победой россиянки, напомнил News.ru