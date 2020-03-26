Вице-президент Федерации хоккея Санкт-Петербурга надеется, что спортсмены доиграют местные чемпионаты
Смогут ли хоккеисты доиграть местные чемпионаты, подскажет ситуация. Так считает вице-президент Федерации хоккея Санкт-Петербурга Василий Каменев, сообщило ИА Nation News.
«Хоккей остановился. Ситуация нам подскажет, будем ли доигрывать местные чемпионаты. Я говорил с руководством хоккейного клуба „Динамо“. Тренерский штаб распускается, игроки тоже. Решается вопрос с продлением контракта», — заявил Каменев.
Он добавил, что ничего в этом страшного нет, лишний месяц отпуска. Но есть аспект невыполнения бюджета.