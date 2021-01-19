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    19 января 2021, 11:26

    Вице-президент Федерации хоккея назвал условия проведения ЧМ-2021 в РФ

    Полина Петрова

    Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Юрий Майоров рассказал об условиях проведения ЧМ-2021 в нашей стране, пишет сайт URA.ru.
    Вице-президент Федерации хоккея назвал условия проведения ЧМ-2021 в РФ

    В первую очередь должны подключиться власти столицы. Кроме этого, важна роль федеральных властей. Речь идет о подготовке транспорта, гостиниц, службы охраны РФ. Майоров заметил, что проведение чемпионата является крайне сложной структурой.

    По словам вице-президента, не только глава ФХР Владислав Третьяк принимает решение о выдвижении заявки на организацию этого масштабного мероприятия.

    «Это серьезное дело проведение чемпионата мира, где завязано масса составляющих. И с этими составляющими надо договариваться. Надо получать добро и так далее. Не Третьяк решает, решают власти», — заметил Майоров.

    Он считает, что, так как в IIHF быстро определилась с заменой Белоруссии в качестве страны-хозяйки турнира в лице Словакии и Дании, РФ не станет выдвигать свою кандидатуру.