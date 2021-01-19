Вице-президент Федерации хоккея назвал условия проведения ЧМ-2021 в РФ

В первую очередь должны подключиться власти столицы. Кроме этого, важна роль федеральных властей. Речь идет о подготовке транспорта, гостиниц, службы охраны РФ. Майоров заметил, что проведение чемпионата является крайне сложной структурой.

По словам вице-президента, не только глава ФХР Владислав Третьяк принимает решение о выдвижении заявки на организацию этого масштабного мероприятия.

«Это серьезное дело проведение чемпионата мира, где завязано масса составляющих. И с этими составляющими надо договариваться. Надо получать добро и так далее. Не Третьяк решает, решают власти», — заметил Майоров.

Он считает, что, так как в IIHF быстро определилась с заменой Белоруссии в качестве страны-хозяйки турнира в лице Словакии и Дании, РФ не станет выдвигать свою кандидатуру.