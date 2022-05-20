Вице-премьер РФ Чернышенко заявил, что КХЛ продолжает развиваться даже после санкций

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко считает, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) продолжает развиваться, несмотря на санкции. Об этом он заявил на церемонии закрытия сезона лиги, написал ТАСС.

КХЛ лишилась большого количества спонсорских контрактов с европейскими и североамериканскими партнерами, пояснила «Политика сегодня».

«КХЛ благодарна за поддержку Правительству РФ. Несмотря на антиковидные ограничения, санкции, сезон за сезоном КХЛ развивается и показывает все более впечатляющие результаты. И я все думаю, как наши организаторы, делающие такие впечатляющие церемонии, показывают все более впечатляющие цифры», — сказал Чернышенко.