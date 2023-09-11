Спорт 11 сентября 2023, 15:35 Вице-премьер Чернышенко заявил, что дискриминация российских спортсменов лишила зрелищности международные соревнования

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Мировые соревнования лишились зрелищности с уходом российских спортсменов. Таким мнением с kp.ru поделился вице-премьер Дмиртрий Чернышенко, комментируя ограничения в отношении россиян.

По его словам, желание надавить на Россию через спорт не дало желаемых результатов.

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Всякие ограничения в адрес российских спортсменов отчетливо подчеркивают, что их опасаются. Итоги международных состязаний теперь лежат на совести международных спортивных федераций и МОК, добавил он.