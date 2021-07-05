Вице-капитан сборной России объяснил ранний вылет команды с Евро

Российская сборная выступила неудачно на Евро из-за травм футболистов. Такое мнение высказал защитник «Спартака» и вице-капитан национальной команды Георгий Джикия.

По его словам, прежде всего проблемы коснулись линии обороны. Из-за травмированных игроков пришлось менять схему игры. Произошел дисбаланс, из-за которого в итоге команда и не смогла добиться хороших результатов, сообщил Sports24.

«Ну и, конечно же, наш общий уровень. Это я могу смело заявить после такого большого турнира, так как непосредственно принимал в нем участие», — добавил Джикия.

По его мнению, сборная РФ была хорошо готова к встречам с Бельгией и Данией. Несмотря на это, оба матча закончились разгромным поражением россиян.

«Мы видим, что чемпионы Европы и мира, а также некоторые другие сильные команды уже покинули чемпионат. И это, прежде всего, говорит о том, что все соперники здесь достаточно сильные и мастеровитые», — пояснил он.

Джикия отметил, что заранее предвидел, что с датчанами российскую команду ждет, вероятно, самый сложный матч. Можно сказать, что его прогноз оправдался. Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Каспера Хьюлманда.

В своей группе россияне заняли последнее место и не смогли пробиться в групповой этап на чемпионате Европы. Единственную победу команда Черчесова одержала над сборной Финляндии, забив финнам один гол.