Спорт 19 мая 2023, 14:36 Вице-губернатор Петербурга Пиотровский заявил, что больше половины горожан занимаются спортом

Читать 360tv в

Больше половины петербуржцев старше трех лет занимаются спортом на постоянной основе, активных горожан насчитывают около 57%. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.

По его словам, здоровый образ жизни и спорт вошли у петербуржцев в моду. И количество активных жителей продолжает расти. Ранее Владимир Путин дал поручение, чтобы к 2030 году не менее 75% горожан регулярно занимались спортом. Борис Пиотровский уверен, что достичь таких результатов можно, если будет комплексный подход.

Реклама

«Напомню, что прошлый год в Петербурге был объявлен Александром Бегловым Годом дворового спорта, и это позволило увеличить количество занимающихся спортом горожан. Думаю, что Год дворового спорта будет проведен в нашем городе повторно», — отметил Пиотровский.

Авторы: