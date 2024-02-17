Спорт 17 февраля 2024, 16:32 Вице-чемпион Европы по фигурному катанию Самарин завершил карьеру Фигурист Александр Самарин завершил спортивную карьеру в 25 лет РИА «Новости»

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Российский фигурист Александр Самарин объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры. Его слова привело РИА «Новости».

«Зачем как-то юлить? Завершаю карьеру. Получилось не так ярко, как хотелось, но я рад, что оказался среди всех сильнейших», — заявил спортсмен.

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Самарин признался, что ждет с нетерпением новый этап в своей жизни.

«Я давно выступаю и прошел большой путь, катался в Японии, Минске, Марселе. Отличные эмоции, но я выжал все, что смог. Прошлый сезон получился вообще отличным, поэтому я отдал последнее. Хочу пожелать остальным ребятам прогрессировать, работать и верить, что все будет хорошо», — добавил он.

Самарину 25 лет, он является победителем и призером этапов Гран-при, участником четырех чемпионатов Европы. На чемпионате мира в 2019 году он занял 12-е место. В том же сезоне он выиграл серебро европейского первенства.

В начале февраля танцевальный дуэт фигуристов Московской области одержал победу на Всероссийских соревнованиях «Уральские самоцветы».