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    24 мая 2022, 12:39

    Витория попал в сферу интересов «Валенсии» — СМИ

    Артур Блянихов

    Руководство «Валенсии» рассматривает кандидатуру Руя Витории на пост главного тренера команды. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

    Уточняется, что португальский специалист стал наставником московского «Спартака» в мае прошлого года. Через полгода клуб расторг с ним соглашение. Под руководством Витории «красно-белые смогли пробиться в 1/8 Лиги Европы впервые за 10 лет. Ранее тренер работал в Саудовской Аравии и Португалии. Вместе с ним «Бенфика» выигрывала национальный чемпионат дважды, и один раз завоевала Кубок страны.