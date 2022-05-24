Руководство «Валенсии» рассматривает кандидатуру Руя Витории на пост главного тренера команды. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

Уточняется, что португальский специалист стал наставником московского «Спартака» в мае прошлого года. Через полгода клуб расторг с ним соглашение. Под руководством Витории «красно-белые смогли пробиться в 1/8 Лиги Европы впервые за 10 лет. Ранее тренер работал в Саудовской Аравии и Португалии. Вместе с ним «Бенфика» выигрывала национальный чемпионат дважды, и один раз завоевала Кубок страны.