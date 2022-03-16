Витор Перейра ушел с поста руководителя департамента судейства РФС

Португалец Витор Перейра ушел с поста руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) со словами благодарности. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу организации.

Перейра выразил надежду, что в будущем стороны смогут вернуться к прежнему сотрудничеству.

«За последние месяцы командой департамента была проделана работа по подготовке всех необходимых стратегических документов, включая общий план развития судейского корпуса в России, образовательные и другие инициативы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Исполнять обязанности главы департамента назначили заместителя руководителя департамента по вопросам реформы судейства Павла Каманцева.