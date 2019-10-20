«Витесс» Слуцкого установил рекорд

Достижение зафиксировали после разгромной победы подопечных Слуцкого над футболистами «Венло» в чемпионате Нидерландов.

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Тренер отметил, что переживал за исход матча матча, так как его игроки только вернулись после октябрьских матчей за свои сборные.

После предыдущего перерыва «Витесс» проиграл ПСВ из Эйндховена со счетом 0:5.

Слуцкий не намерен концентрироваться на рекордах. Как сообщила «Газета.ру», перед специалистом из России сейчас стоят иные задачи — тренер намерен улучшить компоненты игры клуба.

Предыдущий рекорд «Витесс» установил при тренере Рональде Кумане, который сейчас возглавляет национальную сборную. В сезоне 2000-го — 2001 года клуб набрал в 10 стартовых турах 22 очка.

Леонид Слуцкий тренирует нидерландский клуб с июля 2018 года.