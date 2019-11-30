«Витесс» принял отставку Слуцкого

«Я сделал все, чтобы переломить ситуацию, но, к сожалению, должен признать, что у меня не получилось», — рассказал Слуцкий.

Сейчас нужно думать о клубе и его болельщиках, отметил главный тренер. Именно по этой причине специалист решил оставить «Витесс». По его мнению, клубу нужен кто-то еще, кто сможет вернуть его в нужное русло.

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Слуцкий отозвался о работе в клубе как о фантастическом времени. Тем не менее «отставка — тоже часть футбола», добавил тренер.

Вместе со Слуцким команду покинули его помощники — Олег Яровинский, Василий и Алексей Березуцкие.

Технический директор «Витесса» Мо Аллах выразил уважение к решению Слуцкого и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

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Слуцкий возглавлял «Витесс» с лета 2018 года.

Накануне на выезде «Витесс» уступил другому голландскому клубу «Херенвену» со счетом 2:3. В матче 15-го тура чемпионата Нидерландов команда Слуцкого выигрывала с преимуществом в два мяча, но в итоге все же проиграла. Для «Витесса» это поражение оказалось в чемпионате пятым подряд. Сразу после игры российский тренер объявил о намерении уйти в отставку.