Виталий Кутузов рассказал, каким был Криштиану Роналду в молодые годы

По словам Кутузова, Роналду нравилось работать, узнавать что-то новое, впитывать информацию. Тогда он играл с Кутузовым примерно на одной позиции и советовался с ним по игре.

Спортсмен предположил, что у Роналду был какой-то комплекс в плане внешнего несовершенства, поэтому он тратит так много времени и денег на свое тело, чтобы достичь совершенства.

Кутузов затруднился сказать, был ли португалец самым талантливым футболистом, с которым он вместе играл.

«Ведь если не работаешь, то талант нивелируется. Были ребята и сильнее, как казалось. Роналду вместе с Куарежмой начинал, тот был такой атлет, сформированный уже. Плюс технический арсенал сумасшедший, его называли будущей звездой. И где Куарежма, а где Роналду?» — задался вопросом футболист.