Виталий Кутузов рассказал, каким был Криштиану Роналду в молодые годы
Бывший игрок сборной Белоруссии по футболу Виталий Кутузов рассказал «Матч ТВ», каким был молодой Криштину Роналду, когда выступал за португальский «Спортинг».
По словам Кутузова, Роналду нравилось работать, узнавать что-то новое, впитывать информацию. Тогда он играл с Кутузовым примерно на одной позиции и советовался с ним по игре.
Спортсмен предположил, что у Роналду был какой-то комплекс в плане внешнего несовершенства, поэтому он тратит так много времени и денег на свое тело, чтобы достичь совершенства.
Кутузов затруднился сказать, был ли португалец самым талантливым футболистом, с которым он вместе играл.
«Ведь если не работаешь, то талант нивелируется. Были ребята и сильнее, как казалось. Роналду вместе с Куарежмой начинал, тот был такой атлет, сформированный уже. Плюс технический арсенал сумасшедший, его называли будущей звездой. И где Куарежма, а где Роналду?» — задался вопросом футболист.