Виталий Фридзон продлил контракт с баскетбольным «Зенитом»

Капитан сборной России по баскетболу на летних Олимпийских играх-2012 в Лондоне Виталий Фридзон подписал новый контракт с «Зенитом». Об этом сообщило РИА ФАН.

Договор будет действовать один сезон. В ходе Единой лиги ВТБ в среднем спортсмен приносил команде 3,6 очка за игру при 1,9 подборах.

«Совместными усилиями мы достигли самого высокого результата в истории клуба, и я уверен, что это только начало. Спасибо тренерскому штабу и руководству клуба, которые продолжают доверять мне», — отметил спортсмен.