Виталий Фридзон останется в «Зените»

В сезоне-2022/23 баскетбольный защитник Виталий Фридзон продолжит свою карьеру в составе «Зенита». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Telegram-канал «Свободный агент».

Спортсмен покинул клуб летом прошлого года. С того момента он не сумел найти себе новую команду. Новое соглашение с «Зенитом» баскетболист подписал в начале марта 2022 года. За этот период он успел сыграть в 16 матчах Единой лиги ВТБ. В среднем за игру он приносил команде 3,6 очка, 1,9 подбора и 1,3 передачи.