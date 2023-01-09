Спорт 09 января 2023, 17:48 Вирусолог Вадим Покровский озвучил риски участия больных ковидом спортсменов в Australian Open

Читать 360tv в

Организаторы приняли решение допускать больных ковидом теннисистов до участия в турнире, и это не грозит новой вспышкой заболеваемости. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на вирусолога Вадима Покровского.

Он считает, что такое решение оправдано. И оно, главным образом, обусловлено, тем, что теннис — индивидуальный вид спорта. Два соперника на одном большом поле не представляют опасность. Однако на конференциях и при общении с журналистами важно соблюдать масочный режим.

Реклама

Кроме того, Покровский прокомментировал и риск широкого распространения и опасности нового подвида «кракен». По мнению специалиста, причин для повышенного беспокойства нет.

Реклама

«<…> пока данных недостаточно, чтобы говорить о том, что он представляет большую угрозу. Скорее всего, в будущем сезонные подъемы заболеваемости будут связаны с появлением новых штаммов», — заявил вирусолог.

Турнир по теннису Australian Open будет проводится в Мельбурне с 16 по 29 января. В нем также примут участие российские спортсмены, которые выступят под нейтральным флагом.