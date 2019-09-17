Виртуальная победа и реальные эмоции. Турнир по киберспорту прошел в Балашихе

Подняться вверх по киберспортивной лестнице и попасть в топовый дивизион — к этому стремятся геймеры из Балашихи. В городе действует своя лига, в рамках которой лучшие киберспортсмены сразились в Dota 2. Кроме удовольствия от виртуальной победы можно получить реальные деньги.

Плюс таких соревнований в том, что игрок может быть любого возраста.

«Это тоже, как спорт. Кто-то гоняет мяч во дворе. Кому-то нравится гонять мяч на компьютере. Если у человека это получается, ему это нравится, и он понимает, что это ему приносит удовольствие — это может приносить ему еще и заработок», — отметил организатор турниров по киберспортивным дисциплинам Андрей Кацуро.

Источник фото: телеканал «360»

В России для новичков проходят турниры на городских и региональных уровнях. В Московской области — Кубок губернатора по киберспорту для непрофессионалов. В Балашихе существует своя лига и соревнования проводят в клубах.

Источник фото: телеканал «360»

Турнир по Dota 2 организовали в третий раз. Говорят, обычно регистрация заканчивается за несколько дней — желающих сразиться всегда много. Команда уже опытного игрока Виталия выходит в четвертьфинал всего за 15 минут.

Дальше полуфинал и финал — все, как в большом спорте. И тут команда тоже громит соперников и уничтожает вражескую крепость. Виталий говорит, секрет победы — в логике и скорости реакции. А еще, важно в начале турнира выбрать правильную стратегию.

«Все три игры мы выиграли драфтом, не ошибались игру невозможно проиграть, если у тебя герой сильнее другого. Мы все три игры аутдрафтим у нас постоянно получается так, что у них какой-либо герой или линия отключается», — рассказал победитель турнира Виталий.

Источник фото: телеканал «360»

Победители получили первые две тысячи рублей на внутренний баланс в клубе — это несколько суток игры. Возможно, это их первый шаг к чемпионату the International, и в следующих раз трофей — аегис — над головой поднимет кто-то из них.