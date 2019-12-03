Вирджил ван Дейк заявил, что в борьбе за «Золотой мяч» Роналдо ему не соперник
Защитник английского «Ливерпуля» и капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк в шутливой форме прокомментировал отсутствие Роналду на церемонии вручения одного из самых престижных трофеев в мире футбола, сообщила «Свободная пресса».
Один из трех финалистов премии «Золотой мяч», комментируя отсутствие одной из самых ярких звезд футбола, иронично заявил: «А разве он был мне соперником?»
Кроме вышеупомянутых футболистов номинантом традиционно стал Леонель Месси. Именно он и стал в итоге обладателем престижного трофея.