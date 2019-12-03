Вирджил ван Дейк заявил, что в борьбе за «Золотой мяч» Роналдо ему не соперник

Один из трех финалистов премии «Золотой мяч», комментируя отсутствие одной из самых ярких звезд футбола, иронично заявил: «А разве он был мне соперником?»

Кроме вышеупомянутых футболистов номинантом традиционно стал Леонель Месси. Именно он и стал в итоге обладателем престижного трофея.