Винс Картер стал первым игроком NBA, игравшим в четырех десятилетиях

В субботу 4 января Картер провел первую игру 2020 года, выйдя на паркет в матче против «Индианы». Текущий сезон стал для 42-летнего баскетболиста 22-м в NBA.

В 1990-х Картер выступал за команду Университета Северной Каролины, в 1998 году начал профессиональную карьеру в «Торонто Рэпторс», по итогам первого сезона был признан лучшим новичком.

Позднее он играл в «Нью-Джерси» (сейчас «Бруклин»), «Орландо», «Далласе» и других командах. Восемь раз участвовал в Матче звезд NBA.

Всего в регулярных чемпионатах лиги Картер провел 1509 матчей.

Ранее на этой неделе в Нью-Йорке умер бывший комиссар NBA Дэвид Стерн, создатель лиги в ее современном виде. Он, в частности, обязал баскетболистов в день игры появляться на публике в деловой одежде и установил потолок зарплат.