Эксклюзив 27 марта 2024, 17:05 Виноградов рассказал об успехах волейболистов Подмосковья Телеканал «360»

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В 2023 году Россия отметила 100-летие отечественного волейбола. Большой вклад в его развитие внесли спортсмены из Подмосковья, многие из них завоевали медали на национальном и международном уровнях. Об этом в интервью ведущей «360» Юлии Минаковской рассказал вице-президент Федерации волейбола Московской области Иван Виноградов.

«Весь минувший год прошел под знаком празднования отечественного волейбола. Эта дата, как вы сами понимаете, громкая, символическая. Все события, соревнования и мероприятия, проходившие в прошлом году, были посвящены ей. Мы вспоминали громкие победы, прославленных спортсменов, в том числе и подмосковных», — поделился собеседник «360».

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По его словам, только за последнее десятилетие подмосковные волейболисты завоевали множество медалей. К примеру, воспитанник подмосковного волейбола из Коломны Александр Соколов в составе сборной России стал олимпийским чемпионом в Лондоне в 2012 году.

«Женская волейбольная команда „Заречье-Одинцово“ становилась победителем европейского Кубка Вызова. Спортсмены этой же команды в этот же период дважды становились чемпионами Всемирной Универсиады, призерами молодежного чемпионата мира, победителями молодежных первенств мира и Европы. Они же на Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро, Токио представляли Подмосковье как в классическом волейболе, так и в пляжном», — напомнил Виноградов.

В числе последних больших успехов он назвал победу команды «Заречье-Одинцово» по волейболу на снегу на первенстве страны. Это уже их третья победа на чемпионате России, заключил вице-президент федерации.