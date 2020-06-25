Винисиус Жуниор оценил свою игру в матче против «Мальорки»
Винисиус Жуниор, игрок мадридского «Реала», дал комментарий после победы над «Мальоркой» (2:0) в матче 31-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.
19-летний бразилец открыл счет на 19-й минуте встречи.
«Я очень доволен тем, как провел матч. Я нахожусь в отличной форме, потому что много работал. Сейчас это напоминает чемпионат мира, матч каждые три дня, нужно не терять концентрацию. Хочу прогрессировать, чтобы помогать команде», — заявил Винисиус.