Винисиус Жуниор оценил свою игру в матче против «Мальорки»

19-летний бразилец открыл счет на 19-й минуте встречи.

«Я очень доволен тем, как провел матч. Я нахожусь в отличной форме, потому что много работал. Сейчас это напоминает чемпионат мира, матч каждые три дня, нужно не терять концентрацию. Хочу прогрессировать, чтобы помогать команде», — заявил Винисиус.