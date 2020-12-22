Вингер «Гремио» заинтересовал «Зенит»

По данным издания, бразильский клуб оценил трансфер Пепе в 15 миллионов долларов. Отмечается, что ранее к футболисту проявлял интерес португальский «Порту», однако сторонам не удалось согласовать дату перехода игрока. Также к кандидатуре 23-летнего бразильца присматривается итальянская «Рома» и испанская «Севилья».