facebook_pixel
    22 декабря 2020, 14:26

    Вингер «Гремио» заинтересовал «Зенит»

    Артур Блянихов

    Руководство петербургского «Зенита» рассматривает вариант с покупкой вингера «Гремио» Пепе. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на профильные СМИ.

    По данным издания, бразильский клуб оценил трансфер Пепе в 15 миллионов долларов. Отмечается, что ранее к футболисту проявлял интерес португальский «Порту», однако сторонам не удалось согласовать дату перехода игрока. Также к кандидатуре 23-летнего бразильца присматривается итальянская «Рома» и испанская «Севилья».