Вингер «Гремио» заинтересовал «Зенит»
Руководство петербургского «Зенита» рассматривает вариант с покупкой вингера «Гремио» Пепе. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на профильные СМИ.
По данным издания, бразильский клуб оценил трансфер Пепе в 15 миллионов долларов. Отмечается, что ранее к футболисту проявлял интерес португальский «Порту», однако сторонам не удалось согласовать дату перехода игрока. Также к кандидатуре 23-летнего бразильца присматривается итальянская «Рома» и испанская «Севилья».