Спорт 28 февраля 2023, 23:22 Винер высказалась об итогах российского чемпионата по художественной гимнастике

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Главный тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер обсудила с изданием Sport24 итоги чемпионата страны по художественной гимнастике.

Винер заметила, что после завершения индивидуальной программы было много сюрпризов.

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«Крамаренко увидела, что Аверины не выступают по полной программе и немного расслабилась. Как только человек расслабляется, моментально на ее место встала Анечка Попова. Сегодня все виды выиграла Лала, потому что она поняла, что никто не стоит на месте, все идет вперед, ряды тут же смыкаются», — привел слова Винер RT.

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Победительницей личного многоборья по итогам четырех упражнений стала Анна Попова. Мария Борисова заняла второе место. Лала Крамаренко замкнула тройку призеров. Она же победила во всех четырех отдельных видах.