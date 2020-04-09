Винер: в сборной по художественной гимнастике коронавируса нет
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала, что все прошли тесты на коронавирус и они отрицательные. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольская правда».
По ее словам, «все живы, здоровы, все нормально, ни у кого ничего не выявлено, ни у детей, ни у взрослых, ни у тренеров, ни у обслуживающего персонала — всего 35 человек».
«Теперь мы можем приступать к полноценным тренировкам» — заключила Винер