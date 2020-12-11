Винер-Усманова заняла пост президента ВФХГ

Уточняется, что в этот раз она была единственным кандидатом. Свою должность Винер-Усманова занимает с 2008 года.

Ранее футболисты турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» отказались выйти на поле и завершить матч против французского ПСЖ из-за расистских высказываний резервного арбитра Себастьяна Колческу из Румынии.