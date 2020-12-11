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    11 декабря 2020, 17:15

    Винер-Усманова заняла пост президента ВФХГ

    Дарья Морозова

    Ирину Винер-Усманову переизбрали на должность президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). Об этом сообщила газета «Известия».

    Уточняется, что в этот раз она была единственным кандидатом. Свою должность Винер-Усманова занимает с 2008 года.

    Ранее футболисты турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» отказались выйти на поле и завершить матч против французского ПСЖ из-за расистских высказываний резервного арбитра Себастьяна Колческу из Румынии.