Винер-Усманова рассказала, что Израиль не допустил россиянок на турнир перед Олимпиадой

Израиль запретил российским спортсменкам участвовать в предолимпийском турнире. Об этом рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, уточнив, что такое решение было мотивировано обстановкой с коронавирусом в стране.

Тренер поделилась, что россиянок просто не допустили до соревнований. «Там было восемь судей, которые были на Олимпийских играх. И нас там не хотели видеть, как я понимаю», — заявила Винер-Усманова в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Ранее Винер-Усманова рассказала о том, чего после Олимпийских игр в Токио больше всего опасались сестры Аверины. По словам тренера, Дина и Арина боялись столкнуться с тем, что их продолжат оценивать предвзято и на других соревнованиях.

Вокруг выступления Дины Авериной на Олимпиаде в Токио разразились огромные споры. Россиянку обошла израильская спортсменка Линой Ашрам, которая во время выступления потеряла снаряд. Такая грубая ошибка могла стоить многих баллов, но судьи решили иначе. У Винер-Усмановой осталось много вопросов к такому судейству. Правила за последние годы действительно изменились, но дело в том, что сама Винер-Усманова принимала участие в разработке корректив. Тренер осталась крайне недовольна результатами работы судей на Олимпийских играх.