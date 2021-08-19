Винер-Усманова прокомментировала заключение FIG по судейству гимнастики на Олимпиаде

Главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова считает, что заключение Международной федерации гимнастики (FIG) по судейству художественной гимнастики на Олимпиаде, было предсказуемым. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным «Газеты.ru», ранее FIG не выявила нарушений в работе судей на соревнованиях. Винер-Усманова назвала ответ предсказуемым.

«Другого ответа мы не ожидали. Если бы ожидали другой ответ, мы бы и не делали такой запрос, поскольку ответ FIG был бы дан сразу на Олимпийских играх», — заявила она.