Винер-Усманова поддержала отказ от легионеров в российском футболе

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова обсудила с порталом Sport24 будущее российского футбола на фоне действующих ограничений и ухода иностранных игроков из российских клубов.

Винер-Усманова предположила, что сейчас в РФ возродятся спартакиады наподобие тех, которые проходили в Советском Союзе.

«Но сейчас, наконец, осуществится мечта многих — не будет иностранных игроков. Будут свои футболисты, которые выросли у нас и никуда не уедут. И приглашать никого не будем», — цитирует Винер-Усманову «Политика Сегодня».

Она призналась, что полностью поддерживает отказ от легионеров, поскольку они не дают расти российским игрокам. По ее мнению, нужно воспитывать своих футболистов.