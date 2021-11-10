Винер-Усманова оценила награждение Кабаевой Венком почета

Алину Кабаеву наградили Венком почета — это самая престижная награда фестиваля Международной федерации спортивного кино и телевидения Sport Movies & TV 2021. Награждение проходило в Милане. Наставница олимпийской чемпионки Ирина Винер-Усманова прокомментировала новость об очередной награде спортсменки. Об этом сообщили «Известия».

В жюри конкурса заявили, что Кабаева внесла большой вклад в развитие и популяризацию спорта. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики разделила такую точку зрения. По ее словам, спортсменка относится к своему делу с искренней любовью и преданностью. Она отметила, что Кабаева в любой момент готова защищать художественную гимнастику.

«Кабаева переживает душой и сердцем за художественную гимнастику. Поздравляю Алину с этой премией! Она большая молодец, хочу ее обнять и расцеловать!» — подчеркнула Винер-Усманова.

Со словами поддержки также выступила и бронзовая чемпионка Игр в Токио Алессия Маурелли. Она отметила, что Кабаева является настоящим идолом в данном виде спорта, добавило «Утро.ру».

«Для нас это огромная честь. Она совершила революцию в художественной гимнастике», — отметила коллега Кабаевой.