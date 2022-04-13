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    13 апреля 2022, 13:06

    Винер-Усманова назвала плюсы отстранения российских спортсменов от международных соревнований

    Винер-Усманова назвала плюсы отстранения гимнасток от участия в международных турнирах

    Максим Зинкин

    Отстранение российских спортсменов от международных соревнований является хорошим знаком, потому что на них отечественные гимнастки сталкиваются с предвзятым отношением и созданием искусственным преград к высоким результатам. Об этом РБК сообщила глава Федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

    Винер-Усманова назвала плюсы отстранения российских спортсменов от международных соревнований

    «Нам стали многие выдавать преграды на международных соревнованиях, через которые очень трудно проходить и страдает от этого вид спорта», — рассказала она.

    Президент федерации считает, что в этих условиях международный спорт вскоре потеряет свою роль и актуальность.

    Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям не приглашать спортсменов из России и Белоруссии на международные турниры из-за специальной операции на Украине.

    Руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил несогласие с решением МОК. Он обвинил организацию в противоречии положениям документов МОК и олимпийской хартии, в которых указано, что спорт должен объединять, а не разъединять людей.