Винер-Усманова назвала плюсы отстранения российских спортсменов от международных соревнований

Отстранение российских спортсменов от международных соревнований является хорошим знаком, потому что на них отечественные гимнастки сталкиваются с предвзятым отношением и созданием искусственным преград к высоким результатам. Об этом РБК сообщила глава Федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

«Нам стали многие выдавать преграды на международных соревнованиях, через которые очень трудно проходить и страдает от этого вид спорта», — рассказала она.

Президент федерации считает, что в этих условиях международный спорт вскоре потеряет свою роль и актуальность.

Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям не приглашать спортсменов из России и Белоруссии на международные турниры из-за специальной операции на Украине.

Руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил несогласие с решением МОК. Он обвинил организацию в противоречии положениям документов МОК и олимпийской хартии, в которых указано, что спорт должен объединять, а не разъединять людей.