Спорт 18 декабря 2023, 13:28 Винер резко высказалась о выступлении россиян без флага и гимна на турнирах Винер: российские гимнастки не выступят без флага и гимна страны РИА «Новости»

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Российские гимнастки больше никогда не выступят на международных соревнованиях без национального гимна и флага. Об этом в интервью ТАСС заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной страны Ирина Винер.

Она отметила, что команда до недавнего времени могла претендовать только на одно место на Олимпиаде. Однако без флага и гимна, без болельщиков и в особой форме оно не нужно, заверила тренер. Поэтому российские гимнастки туда не поедут.

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«Это будет позор, если мы туда поедем. Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России», — высказалась Винер.

В следующем году в Париже пройдут летние Олимпийские игры. Отбор на соревнования в художественной гимнастике будет проходить через континентальные первенства. Но соотечественницы не могут принять участие в чемпионате Европы, так как Европейский гимнастический союз в начале декабря запретил россиянкам и представительницам Белоруссии состязаться на турнирах под своей эгидой.

Олимпийский комитет России назвал «одой сегрегации» критерии допуска спортсменок из РФ к соревнованиям под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). В ОКР назвали ограничения по форме политикой двойных стандартов и дискриминацией по национальному признаку.

По словам олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Анастасии Максимовой, мировой спорт многое потерял от недопуска российских спортсменов, напомнил RT.