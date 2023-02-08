Спорт 08 февраля 2023, 10:22 Вильмар останется до конца сезона в «Зените»

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Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо обсудил со «Спорт-Экспрессом» сообщение о возможном уходе футболиста из петербургской команды.

«Вильмар доиграет этот сезон за „Зенит“. За другую команду выступать не будет», — цитирует менеджера RT.

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В нынешнем сезоне хавбек отыграл за «сине-бело-голубых» 20 матчей. Он записал в свой актив один гол и отметился двумя результативными передачами. Договор 29-летнего колумбийца с «Зенитом» рассчитан до июня 2026 года. Трансферную стоимость игрока оценивают в 20 миллионов евро.

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