Виктора Ганчаренко назначили главным тренером ФК «Краснодар»

Белорусский футболист и тренер Виктор Ганчаренко стал главным тренером футбольного клуба «Краснодар». Со спортсменом подписали контракт до завершения сезона-2022/23, написала газета «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу ФК.

Накануне пост главного тренера клуба покинул Мурад Мусаев. Он ушел по своему желанию. При нем игроки команды в первый раз в своей истории вышли в групповой этап Лиги чемпионов. Помимо прочего, футболисты два раза становились третьими в Российской премьер-лиге.

Виктор Ганчаренко покинул столичный ЦСКА, которым руководил более четырех лет, в конце марта этого года.