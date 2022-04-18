Виктор Гончаренко попал в сферу интересов «Урала»

В следующем сезоне пост наставника «Урала» может занять бывший главный тренер «Краснодара» и ЦСКА Виктор Гончаренко. Об этом сообщило РИА ФАН.

Life написал, что Гончаренко может возглавить екатеринбургскую команду, если ей удастся остаться в Российской премьер-лиге. Уточняется, что после 25 туров «Урал» находится на 15-м месте.

Гончаренко был наставником «Урала» несколько месяцев в 2015 году. Затем он работал со московскими армейцами, с которыми стал чемпионом России.