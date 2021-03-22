Виктор Ганчаренко покинул пост главного тренера ЦСКА

Футбольный клуб ЦСКА и главный тренер Виктор Ганчаренко прекратили сотрудничество по обоюдному решению сторон. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Белорусский специалист тренировал команду более четырех лет. Под его руководством футболисты ЦСКА одержали 82 победы в 167 мачтах, завоевали Суперкубок России в 2018 году.

Кроме того, они дважды становились серебряными призерами чемпионата России и дошли до ¼ финала Лиги Европы.

Ганчаренко заявил, что для него было честью работать в ЦСКА. Он подчеркнул, что это был лучший период его спортивной карьеры.

«У нас случались как яркие победы, так и обидные поражения. Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета. Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом», — заявил уходящий тренер.

Отдельно он поблагодарил болельщиков команды за поддержку. Ганчаренко напомнил, что когда его дисквалифицировали на несколько матчей, на трибунах установили его ростовую куклу.



Кто займет пост главного тренера в ЦСКА пока не сообщается.

Дисквалификация Ганчаренко произошла после матча с «Краснодаром» в декабре 2019 года. Игра закончилась со счетом 1:1. Главный тренер ЦСКА выругался матом в адрес судьи после финального свистка.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российской премьер-лиги отстранил Ганчаренко на три матча и выписал штраф на 100 тысяч рублей.