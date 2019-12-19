Виктор Ан не поедет на чемпионат России из-за старой травмы

Российский шорт-трекист и шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан будет вынужден пропустить чемпионат России в многоборье. Соревнования стартуют на днях в подмосковной Коломне.

Причину отсутствия спортсмена на чемпионате РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Союза конькобежцев России.

«Это связано с обострением старой травмы колена», — заметили в организации.

Чемпионат РФ в многоборье стартует в Коломне 20 декабря и завершится в воскресенье, 22-го числа.

Виктор Ан взял перерыв в карьере и не появлялся на соревнованиях до осени 2019 года. До декабря 2011 года он представлял на международных соревнованиях Республику Корея. В 2013-м стал заслуженным мастером спорта РФ. Является шестикратным олимпийским чемпионом и шестикратным абсолютным чемпионом мира. Ану принадлежат мировые рекорды на дистанциях в одну, полторы и три тысячи метров.

Многократный чемпион Европы, России и Кореи, Виктор Ан стал самым титулованным шорт-трекистом в истории.

Ранее глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу назвал условия, при соблюдении которых российские спортсмены смогут выступить на летней Олимпиаде 2020 года в Токио.