«Видно, что у нее тяжелый момент сейчас, но надо скорее его миновать» Тарасова дала совет Косторной
Тренер Тарасова посоветовала фигуристке Косторной собраться
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова дала совет фигуристке Алене Косторной. Тренер отметила, что у Косторной есть время, чтобы подготовиться и хорошо выступить в этом сезоне, сообщило РИА «Новости».
По данным NEWS.ru, Тарасова отметила, что у спортсменки сейчас трудный период в жизни. Она советовала потерпеть и напомнила, что ее по-прежнему любят зрители.
«Косторной надо собраться — самой с собой, на тренировках, чтобы выступать достойно. Мы знаем, как она катается, мы все ее очень любим. В карьере бывают тяжёлые моменты. Видно, что у нее тяжелый момент происходит сейчас, но надо скорее его миновать», — сказала Тарасова.