«Видно, что у нее тяжелый момент сейчас, но надо скорее его миновать» Тарасова дала совет Косторной

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова дала совет фигуристке Алене Косторной. Тренер отметила, что у Косторной есть время, чтобы подготовиться и хорошо выступить в этом сезоне, сообщило РИА «Новости».

По данным NEWS.ru, Тарасова отметила, что у спортсменки сейчас трудный период в жизни. Она советовала потерпеть и напомнила, что ее по-прежнему любят зрители.

«Косторной надо собраться — самой с собой, на тренировках, чтобы выступать достойно. Мы знаем, как она катается, мы все ее очень любим. В карьере бывают тяжёлые моменты. Видно, что у нее тяжелый момент происходит сейчас, но надо скорее его миновать», — сказала Тарасова.