Видео с жестким силовым приемом Овечкина появилось в Сети

«Дни.ру» рассказали, что во время матча с «Нью-Йорк Рейнджерс», который проходил в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Овечкин жестко сбил защитника Джейкоба Трубу.

По данным издания, Овечкин оформил в этом матче дубль. В текущем сезоне в активе россиянина 47 шайб. Он возглавляет гонку снайперов НХЛ.

Всего же на счету форварда 356 шайб в выездных матчах. Овечкин входит в тройку лучших бомбардиров в истории, которые забили наибольшее количество шайб во время гостевых игр. Первый в топ-листе — канадец Уэйн Гретцки (402 шайбы). На второй позиции его соотечественник Стив Айзерман (362 шайбы).