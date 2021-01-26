Видео с номером гимнастки из США под рэп-хиты стало вирусным в Сети

Американская гимнастка Ниа Деннис спустя год после триумфального попурри под музыку Бейонсе вернулась с номером под рэп-хиты. Видео с выступления стремительно набирает просмотры в Сети.

Прошлогоднее видео гимнастки национальной сборной США с фееричным номером Black Excellence принесло Ниу Деннис мировую славу. Видео выступления под песни певицы Бейонсе набрало миллионы просмотров.

Деннис порадовала поклонников новым номером, исполненным под канонические хип-хоп-треки. Американка выступила на соревнованиях против команды из Аризоны. Гимнастка подготовила свой выход под композиции таких рэп-звезд, как 2Pac, Kendrick Lamar и Missy Elliot.

Запись выступления Деннис уже посмотрели более четырех миллионов пользователей. Среди тех, кто высоко оценил номер, оказалась и четырехкратная олимпийская чемпионка Симон Байлз.

Номер Деннис сыграл решающую роль и принес ее команде победу на соревнованиях. Судьи оценили выступление 21-летней спортсменки Калифорнийского университета в 9,95 балла.

Гимнастка Александра Солдатова, завершившая спортивную карьеру, ранее рассказала, как ее соперница пыталась подсыпать ей допинг.