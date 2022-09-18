Входящий в сборную США русский фигурист попал в Книгу рекордов Гиннесса | 360°

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Входящий в сборную США русский фигурист попал в Книгу рекордов Гиннесса

Фигурист Малинин попал в Книгу рекордов Гиннесса за четверной аксель

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Исполнение первым четверного акселя на турнире в Лейк-Плэсиде обеспечило американскому фигуристу Никите Малинину строчку в Книге Рекордов Гиннесса. Об этом сообщило РИА «Новости».

По итогам соревнований спортсмен занял первое место, набрав 257,28 балла.

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До успешного выполнения четверного акселя Малининым только два фигуриста пытались выполнить этот сложный трюк на соревнованиях — Юдзуру Ханю и Артур Дмитриев — младший. Но успеха достиг только потомственный фигурист, который успешно приземлился на лед после выполнения четырех оборотов.

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Никита Малинин — уроженец США и сын фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. В 90-е годы они выступали в составе сборной Узбекистана, а в 1998-м уехали в США.

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