ВФЛА объяснила ситуацию с «СМС в подарок» для Ласицкене

Владас Ласицкас, муж трехкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, обладает прекрасным чувством иронии. Так объяснила его сообщение в Twitter об «СМС в подарок» за победу на чемпионате мира пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Наталья Юхарева.

Она напомнила, что чемпионат мира пока еще не закончен, поэтому говорить, что именно могут получить спортсмены в подарок пока еще рано.

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«Мы ждем, когда выступят все наши ребята, когда выступит сборная. Только после этого примут решения, когда, где и чем наградят чемпионов и призеров», — отметила она.

Владас Ласицкас в своем сообщении отметил, что боксерам за победу на международных соревнованиях подарили машину и пять миллионов рублей, а тут только прислали СМС.

Наталья Юхарева отметила, что поздравить спортсмена с победой — это вполне нормальная практика и ничего криминального здесь нет.

«Но это не значит, что это единственное поздравление, которое может быть», — подытожила она.

Чемпионат мира по легкой атлетике проходит в Дохе. Он завершится только 6 октября. Мария Ласицкене на этих соревнованиях преодолела планку в 2,04 метра и стала трехкратной чемпионкой мира.